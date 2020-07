PALERMO – “Ministro il governo mandi un commissario in Sicilia per gestire i rifiuti, basta i comuni non ce la fanno più”. È la richiesta avanzata dal sindaco di Raffadali (Ag), Silvio Cuffaro, al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano che sta incontrando a Palermo il Consiglio regionale dell’Anci Sicilia.

“Dobbiamo creare quei tavoli in cui trovare soluzioni a problemi che sono complessi in Sicilia: la logica non può essere un commissariamento generalizzato della Sicilia, perché significherebbe la sospensione della vita democratica e non penso che sia una prospettiva che qualcuno stia cercando. Il compito principale è uscire dall’emergenza, il ricorso a continui salvataggi non fa che avvitarci a questa logica di emergenza”. Così il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ai cronisti a proposito della richiesta fatta dal sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, di un commissario dello Stato per una soluzione definitiva al problema dei rifiuti nell’isola.

(ANSA).