TRAPANI – Un giovane di 21 anni, Giovanni Biondo, è morto cadendo dalla scale dov’era salito per potare un albero in un giardino privato a Custonaci (Tp). Lo rende noto la Flai Cgil. “Questo nuovo anno si apre con l’ennesima tragedia avvenuta sul lavoro che colpisce un lavoratore di soli 21 anni, che probabilmente stava svolgendo attività occasionale senza il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, dice il segretario provinciale della Flai Cgil Giovanni Di Dia. “A nome della Flai e di tutta la Cgil – aggiunge – esprimiamo profondo cordoglio alla famiglia Biondo. Questa tragedia dimostra, ancora una volta, che i nostri giovani, pur di lavorare nella loro terra, sottostanno a un lavoro troppo spesso precario e, talvolta, anche privo di regole. Rinnoviamo la richiesta di maggiori controlli ispettivi nei luoghi di lavoro a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e a garanzia del rispetto dei diritti e delle norme”.

“L’inizio del 2020 è macchiato dall’ennesimo incidente mortale sul lavoro. Questa volta è accaduto a Custonaci, nel Trapanese. A perdere la vita un giovanissimo lavoratore, di soli 21 anni, Giovanni Biondo, impegnato in un giardino privato in mansioni di potatura. Alla sua famiglia va il cordoglio dell’Ugl, che si stringe anche intorno alla comunità locale”. Lo dice Paolo Capone, segretario Generale dell’Ugl, in merito all’incidente mortale avvenuto oggi nel Trapanese e che ha coinvolto un 21enne. “Purtroppo la strage sui luoghi di lavoro continua con agghiacciante puntualità – aggiunge Capone – e per questo rinnoviamo la necessità di attuare maggiori controlli e ispezioni sul territorio, anche dove il lavoro viene svolto in maniera occasionale e al di fuori delle aziende. La sicurezza dei lavoratori è un diritto che deve essere sempre garantito. L’Ugl sarà in tour anche quest’anno con la campagna ‘Lavorare per Vivere’ per sensibilizzare l’opinione pubblica proprio sul triste fenomeno delle vittime di incidenti sul lavoro”.

(ANSA).