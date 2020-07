Ecco il gruppo della Lega

PALERMO – Prima riunione oggi per il costituendo nuovo gruppo della Lega all’Ars. Lo annuncia il senatore Stefano Candiani, riferimento di Matteo Salvini nell’Isola. “Ci siamo confrontati con i deputati regionali Orazio Ragusa, Giovanni Bulla, Marianna Caronia e con il capogruppo, Antonio Catalfamo, protagonisti del primo gruppo della Lega nella storia della Regione Siciliana – dice Candiani -. E’ certamente un momento di grande soddisfazione e questo risultato, è il frutto di un lavoro fattivo e sinergico con Nino Minardo, che ha avuto il ruolo cardine in questa fase di sviluppo della Lega nell’Isola che ci ha portato a raggiungere un considerevole obiettivo, rafforzando l’azione politica del centrodestra in Sicilia”.

Candiani enumera i propositi del gruppo del Carroccio, il primo nella storia di Palazzo dei Normanni: “Da oggi vogliamo essere stimolo al Governo regionale con tutta una serie di proposte. Le priorità, sono le infrastrutture e, con esse, i fondi strutturali per dare alla Sicilia, per anni soffocata da inerzia e superficialità, quanto ha diritto di avere. Lavoreremo per dare risposte agli imprenditori agricoli e a tutti i settori legati all’agricoltura e all’economia. Punteremo sull’autonomia differenziata come opportunità per la Sicilia, la continuità territoriale come diritto e non come elemosina e la sburocratizzazione che in Sicilia è un problema sentito e che blocca l’economia dell’Isola”.

Presto la discesa di Salvini per celebrare la novità. “Tanti temi da affrontare che saranno approfonditi e meglio spiegati nel corso di una prossima grande assemblea regionale del partito alla presenza del nostro leader, Matteo Salvini – annuncia Candiani – . Siamo contenti per la nascita del gruppo della Lega al Parlamento siciliano. Un gruppo unito e motivato, composto da persone che hanno rilevanti esperienze istituzionali nei loro territori e in Assemblea. Il nostro impegno: dare risposte serie e concrete, alle domande dei Siciliani”.

I quattro deputati del gruppo provengono da Udc, gruppo misto, Forza Italia e Fratelli d’Italia.