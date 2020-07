PALERMO – Un giovane palermitano di 34 anni, M.L., residente in via Rocky Marciano allo Zen, si trova ricoverato all’ospedale Ingrassia in rianimazione. Lo hanno trasportato alcuni amici la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Il giovane ha raccontato ai medici di essere rimasto vittima di un incidente a bordo di una Vespa, ma il suo racconto non ha convinto i sanitari dell’ospedale che, come da prassi, hanno avvertito le forze dell’ordine. Tra l’altro le ferite riportate non sarebbero compatibili con un incidente, ma verosimilmente con un’aggressione. Al giovane è stata asportata la milza. Davanti all’ospedale gli amici del giovane hanno appeso uno striscione con una scritta in dialetto in cui lo invitano “a non mollare”. (ANSA).