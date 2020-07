PALERMO – Quattro auto coinvolte e tanta paura per una donna in viale Regione Siciliana. Nel maxi tamponamento, infatti, l’automobilista è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo e per lei è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’incidente si è verificato sulla carreggiata centrale in direzione di Trapani, nel tratto compreso tra via Nina Siciliana e via Aleo: ha provocato fortissimi rallentamenti al traffico. Lungo la circonvallazione, tantissimi automobilisti sono rimasti imbottigliati per ore: lunghe code in attesa dei soccorsi e dei rilievi, effettuati dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.