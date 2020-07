La lite per i rifiuti

ROMA – Un anziano di 87 anni è stato aggredito da un passante, dopo aver buttato la spazzatura in un cassonetto trovato stracolmo. I fatti sono avvenuti domenica scorsa fra via Adriano I e via Pio VII, nel quartiere Aurelio. Il responsabile avrebbe prima invitato la vittima a riportare in casa la spazzatura, poi l’avrebbe aggredita verbalmente e infine fisicamente.

L’anziano ha denunciato tutto alla polizia. Sceso in strada per gettare i rifiuti nei contenitori dell’organico avrebbe trovato questi ultimi già pieni, notando anche alcuni sacchetti già lasciati sul marciapiede da altri residenti; così avrebbe provato a farsi spazio, ma un uomo sui 60 anni l’avrebbe fermato: “Non vedi che i cassonetti sono pieni? Non puoi gettare la spazzatura così, riportatela a casa”, avrebbe detto l’uomo, come riporta RomaToday.

L’anziano ha ugualmente gettato la spazzatura nel cassonetto, gesto che avrebbe scatenato la lite: dopo un’accesa discussione, l’aggressore avrebbe colpito l’87enne con un pugno facendolo cadere a terra e si sarebbe dato alla fuga. Alcuni passanti hanno allertato il 118, che ha trasportato l’anziano all’ospedale San Carlo di Nancy; per lui dieci giorni di prognosi. Gli agenti del commissariato di polizia Aurelio sono al lavoro per risalire all’autore dell’aggressione.