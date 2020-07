LOCRI (REGGIO CALABRIA) – Giancarlo Martelli e la sua compagna erano andati a convivere ieri mattina, ma poche ore dopo il 18enne avrebbe accoltellato la donna almeno quattordici volte. Lo riportano i carabinieri, che ieri sera hanno trovato il giovane nascosto in un’intercapedine del sottotetto dell’abitazione in via Foggia coi vestiti ancora intrisi di sangue e l’hanno arrestato.

Sul pianerottolo dell’appartamento i militari hanno trovato la convivente di Martelli, un’estetista 27enne di origini cubane, sanguinante per via delle numerose ferite da taglio. È stata ricoverata nell’ospedale di Reggio Calabria ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori dell’Arma hanno accertato che i due ragazzi avevano deciso di intraprendere una convivenza nonostante la loro relazione sentimentale fosse iniziata da poco. Il diciottenne, già noto alle forze dell’ordine, si trova nel carcere di Locri ed è accusato di tentato omicidio.