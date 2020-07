Precipita dall’elicottero

LA THUILE (AOSTA) – Un maestro di sci francese è rimasto impigliato a un elicottero durante un’uscita di eliski, ed è morto precipitando dal velivolo per 400 metri. L’incidente sul versante francese del Monte Miravidi, al confine con il territorio di La Thuile, mentre il mezzo tornava a valle. In Francia la pratica dell’eliski è proibita, e per questo il maestro era impegnato in un’attività di formazione nel territorio del nostro Paese.

Dalle prime ricostruzioni, nessuno si sarebbe accorto che l’uomo fosse agganciato all’elicottero. Una volta sulla cresta del Miraviti, a 3.066 metri d’altezza, il pilota avrebbe fatto scendere tutti gli sciatori – compreso il maestro – per consentirgli di affrontare la discesa lungo il versante italiano; la vittima però sarebbe rimasta impigliata al velivolo, forse con lo zaino o con una fibbia. Così l’elicottero sarebbe decollato trascinando con sè l’uomo, che dopo aver preso quota si è sganciato ed è precipitato lungo un ripido canale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità francesi.