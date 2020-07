TRAPANI – Un altro incidente mortale sulle autostrade siciliane. In questo caso sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove ha perso la vita un uomo. E’ successo nel primo pomeriggio tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo: l’auto, una Toyota Yaris, è improvvisamente uscita fuori strada, terminando la corsa contro un muretto. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Giuseppe Brignone, 73enne di Pantelleria.

A bordo c’era anche la moglie di 76 anni che è stata ricoverata in condizioni gravissime al Sant’Antonio Abate di Trapani. I due sono stati estratti dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia stradale e gli uomini dell’Anas: il traffico sull’autostrada è stato bloccato in direzione di Trapani, con gravi ripercussioni sulla circolazione. Sono stati eseguiti rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica, ma in base ai primi accertamenti l’incidente sarebbe stato autonomo: non risultano infatti altri mezzi coinvolti.

E’ il quarto grave incidente nell’Isola, nel giro di poche ore. Stamattina, in uno schianto avvenuto sulla strada statale Palermo-Agrigenti, all’altezza di Villabate, due uomini hanno perso la vita. Si tratta di Stefano Colucci, 69 anni, pensionato di San Giagio Platani, nell’Agrigentino, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto e di un palermitano di 40 anni, Simone Pipitò, che lavorava come salumiere a Misilmeri e si trovava a bordo di una Fiat Idea.

Un 41enne, Massimiliano Gurrieri, è invece morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 385 Catania-Caltagirone. Era alla guida della sua auto, con la quale si stava recando al lavoro, che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada. Sul posto per rilievi e indagini i carabinieri della compagnia di Augusta, anche in questo caso le indagini sono in corso.

Il nuovo anno inizia così tragicamente sulle strade dell’Isola: i terribili schianti avvenuti oggi si aggiungono all’incidente mortale che si è verificato ieri sera in provincia di Ragusa: Yuliya Ivantes, 44enne ucraina residente a Modica, ha perso la vita in un violentissimo impatto sulla strada provinciale Ispica-Pozzallo. Si trovava su una Bmw insieme al marito, che era alla guida, ma il mezzo, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada. Le vittime, nel giro di ventiquattro ore, salgono così a cinque.