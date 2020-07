PALERMO – Scontro frontale tra tre auto lungo l’autostrada Catania-Siracusa: uno dei tre veicoli coinvolti, una 500 X, ha imboccato l’autostrada contromano allo svincolo di Augusta, scontrandosi con gli altri due in arrivo, tra cui un suv Tiguan. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con l’elisoccorso, oltre che il personale dell’Anas: la circolazione delle auto, chiusa in un primo momento in direzione Siracusa, è stata ripristinata nel pomeriggio con il transito su una sola corsia.

(DIRE)