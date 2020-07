Come previsto dalle regole interne del Movimento 5 Stelle, a gennaio cambia il capogruppo a Sala delle Lapidi: Antonino Randazzo prende il posto di Concetta Amella. “Ringrazio Concetta Amella per l’ottimo lavoro svolto e per la linea propositiva e costruttiva che ha condotto. Entriamo nella seconda fase della consiliatura, ci aspettano mesi importanti durante i quali poter costruire, insieme ai cittadini e agli attivisti, una proposta credibile per il ‘dopo Orlando’ e per dare finalmente alla città tutto ciò che merita”, ha detto Randazzo. “Sono orgogliosa di avere guidato per un anno il gruppo a Palazzo Delle Aquile. Siamo una forza d’opposizione costruttiva e lo abbiamo dimostrato responsabilmente sia durante i lavori di commissione che in aula. Nuove sfide ci attendono, per provare a dar vita a una nuova era per il Comune di Palermo a partire da quella mozione di sfiducia da me fortemente voluta per mandare a casa Leoluca Orlando e sono certa che Randazzo saprà certamente portare avanti con entusiasmo le scelte di tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle di Palermo”, ha affermato Concetta Amella.

