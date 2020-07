Momenti di paura per un uomo nella zona del velodromo. Le indagini sono in corso.

PALERMO – E’ stato bloccato e minacciato con la pistola in via Lanza di Scalea,, nei pressi del velodromo a Palermo. E’ successo domenica pomeriggio a un cinquantaseienne che ha raccontato agli agenti di essere stato affiancato da due uomini mentre era al volante della sua Fiat Punto. Per lui sono stati momenti di terrore.

I due infatti erano armati di pistola: hanno puntato l’arma contro l’automobilista e l’hanno costretto a scendere, poi gli hanno portato via la macchina. Dopo alcune centinaia di metri l’auto si è fermata per un guasto al cambio e i malviventi sono stati costretti ad abbandonarla per strada.

Si sono così allontanati per le strade dello Zen, facendo perdere le proprie tracce. Nel cruscotto erano custoditi duecento euro, che sono stati rubati. Sulla vicenda sono in corso le indagini del commissariato San Lorenzo. Al vaglio ci sono le telecamere che si trovano nella zona.