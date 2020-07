PALERMO – “Il tema non è la Ztl in sé, ma il cambiamento culturale in atto. Siamo pronti a discutere”. In una Sala delle Lapidi gremita come raramente accade, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, prende la parola per difendere la Ztl notturna voluta dall’amministrazione comunale e al centro delle polemiche da giorni. Dopo un inizio di seduta ad alta tensione, con un braccio di ferro tra maggioranza e opposizioni, la mediazione del vice Fabio Giambrone ottiene l’effetto sperato e quindi il prelievo dell’atto di indirizzo sulla mobilità. Orlando apre al dialogo ma avverte l’Aula: “Non intendiamo arretrare rispetto a una forma di amministrazione che sia rispettosa dell’ambiente, della qualità della vita, delle attività economiche del centro storico ma anche di chi risiede in quell’area”.

Orlando fa il suo ingresso attorniato dai suoi assessori e in particolare da Giusto Catania, il titolare della delega al Traffico e bersaglio degli attacchi delle minoranze e dei commercianti, per dirsi aperto al dialogo e al confronto anche se la competenza resta della giunta. “Il consiglio potrà apportare modifiche e correzioni di cui la giunta terrà conto – scandisce il Professore – La maggioranza ha predisposto un emendamento che condividiamo”.

L’emendamento al momento è solo una bozza, ma prevede una “stagionalità” della Ztl: sempre venerdì e sabato, ma dalle 20 da maggio alla prima settimana di novembre e dalle 23 nel resto dell’anno, sempre fino alle sei del mattino. Con un avvio che slitterebbe al 31 gennaio, ma su questo l’emendamento non precisa nulla ed è quindi rimesso alle scelte della giunta anche se l’indirizzo sembra essere questo.

Tutte modifiche al momento ipotetiche e che dovranno essere approvate, visto che fino a prova contraria l’ordinanza è ancora in piedi e partirà dal prossimo venerdì. Il prelievo dell’atto segna però la disponibilità del consiglio a discutere della Ztl, con l’assessore Catania che può tirare un sospiro di sollievo.