CAPO D’ORLANDO (MESSINA) – La polizia di Stato ha trovato sulla spiaggia di Capo d’Orlando (Me) 600 panetti di hashish del peso di 37 chili e 900 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. In pochi giorni sono stati trovati spiaggiati in varie zone della Sicilia 128 kg di hashish. Ieri i carabinieri di Marsala hanno trovato sulla battigia in località Sbocco un pacco che conteneva 30 chili di hashish. Il 2 gennaio un pacco con 30 kg di hashish è stato trovato dai carabinieri, a Belìce di mare, frazione balneare di Castelvetrano. Il giorno dopo i poliziotti ad Agrigento hanno rinvenuto e sequestrato 30 chili di hashish sulla spiaggia di San Leone. Le confezioni di hashish trovate sono simili.

(ANSA).