PALERMO – I finanzieri della compagnia di Termini Imerese hanno sequestrato oltre 33 mila prodotti cosmetici non conformi agli standard di sicurezza previsti dall’Unione europea, in un esercizio commerciale gestito da cinesi. Elevate sanzioni amministrative e la segnalazione alla camera di commercio e all’Asp. Le Fiamme gialle di Partinico hanno sequestrato a Balestrate (Pa), in un grande magazzino cinese, oltre 32 mila articoli tra materiale elettrico ed informatico, giocattoli, orologi, casalinghi, articoli per la casa e per il fai da te, anch’essi non conformi alla normativa sulla sicurezza, contraffatti e con il marchio Ce falso. Su tre lavoratori impiegato nell’esercizio, due erano in nero. Il responsabile è stato denunciato e segnalato alla Camera di Commercio e all’ispettorato del Lavoro.

