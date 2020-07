PALERMO – I carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni, F.P.C., sorpreso in via Santa Teresa, nel quartiere palermitano della Kalsa, mentre cercava di gettare una pistola sotto una macchina parcheggiata. I militari hanno recuperato la calibro 7,65 artigianale, senza matricola, funzionante e completa di caricatore con due proiettili. Il giovane ha riferito di averla acquistata al mercato Ballarò. I carabinieri lo hanno portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa della convalida.

(ANSA).