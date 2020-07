SIRACUSA – Nascondevano 21 chili di marijuana nella loro abitazione a Pachino, nel Siracusano. Gli agenti del commissariato hanno arrestato Giuseppe Ferrara, di 33 anni, residente a Pachino, e la coetanea Giorgina Zocco. L’uomo è stato controllato dagli agenti per strada ed è stato trovato in possesso di tre grammi di hashish. Gli operatori di polizia hanno esteso il controllo all’auto, trovando un chilo di marijuana nascosta nei sedili posteriori. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare hanno trovato quattro scatole di cartone nascoste in un ripostiglio, contenenti 20 chili di marijuana.

(ANSA).