PALERMO – “In base alla legge regionale 3 del marzo 2016 per istituire o modificare una Ztl è necessario che le amministrazioni comunali abbiano un regolamento apposito di cui il Comune di Palermo, però, non si è mai dotato. Il provvedimento verrà, dunque, impugnato e certamente sospeso. Una situazione simile, per certi versi, a quella che si è verificata qualche anno fa quando venne impugnata e bloccata la Ztl 2″.

Lo affermano i consiglieri comunali della Lega Igor Gelarda, Alessandro Anello, Marianna Caronia ed Elio Ficarra, dopo la maratona di questa notte a Sala delle Lapidi, durata fino alle 4 del mattino, durante la quale è stato discusso l’atto di indirizzo sulla mobilità a Palermo, che però non è stato votato per l’ostruzionismo dell’opposizione. Il consiglio comunale non ha votato, ma in sostanza l’esecutivo ha deciso accogliere una proposta di emendamento, che non è stata messa ai voti, per elaborare un nuovo provvedimento che prevede una stagionalità della Ztl notturna – venerdì e sabato – dalla prima settimana di maggio alla prima di novembre dalle 20 alle 6 del mattino e nel resto dell’anno a partire dalle 23.

La Ztl notturna dovrebbe entrare in vigore entro gennaio come ha ribadito il sindaco Orlando. La mediazione è arrivata grazie al testo dei capi gruppo di maggioranza, che indica alla giunta alcune modifiche dell’atto di indirizzo sulla mobilità in centro storico, per bloccare il malcontento che serpeggia in città tra imprenditori, commercianti e semplici cittadini. “Quella di Orlando e Catania – aggiungono i consiglieri della lega è una vittoria di Pirro perché a breve il provvedimento sarà bloccato dai giudici amministrativi. E’ il frutto di una gestione della cosa pubblica non condivisa con cittadini e con il mondo produttivo,sorda ai bisogni della città. Orlando e l’assessore Catania oggi sono politicamente più deboli”. (ANSA).