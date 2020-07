PALERMO – Una seduta lunga quasi dieci ore e sbloccata soltanto da una ritrovata compattezza all’interno della maggioranza sul tema della Ztl notturna. Il consiglio comunale di Palermo rinvia, sostanzialmente, l’entrata in vigore della delibera di giunta che introduce lo stop alle auto anche nelle ore notturne dei week-end.

Nella lunga notte di Sala delle Lapidi il sindaco, Leoluca Orlando, ritrova il feeling con alcuni dei partiti che lo sostengono a Palazzo delle Aquile e davanti agli attacchi delle opposizioni annuncia l’intenzione di “attenersi” a un documento firmato “dalla maggioranza dei consiglieri”. L’accordo, non scritto, prevede un nuovo provvedimento che recepisca gli input dell’Aula ritirando la vecchia delibera e spostando al 31 gennaio lo stop alle auto nei week-end.

La quadra viene trovata su alcune modifiche al contestato provvedimento della Ztl notturna: su tutte la ‘stagionalizzazione’ della misura. Orari più stringenti nel periodo estivo, quando maggiore è l’affluenza turistica nel centro storico, e una applicazione più morbida nel periodo invernale per non incidere sulle attività economiche: nel concreto, da maggio a novembre, lo stop alle auto dovrebbe scattare alle 20, mentre nella restante parte dell’anno alle 23. Tra i suggerimenti frutto del confronto interno alla maggioranza, dove Italia viva ha fatto sentire il peso dei suoi otto consiglieri, anche il potenziamento dei controlli ai varchi della Ztl, l’avvio delle pavimentazioni delle aree pedonali di via Maqueda e corso Vittorio Emanuele e l’impossibilità di allungare la Ztl anche per la giornata di domenica. Tutti elementi che dovranno in qualche modo essere contenuti nella nuova delibera annunciata in aula dall’Amministrazione.