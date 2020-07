A piedi per

Si chiama “Winter Walking Coaching Days in Sicily”. Dal 13 al 18 gennaio vengono proposti 6 giorni di Walking Coaching in Sicilia camminando a piedi attraverso le vie cittadine di Palermo e andando “Oltre” fuori dalla città (Monreale e San Martino delle Scale) e dalla propria “zona di comfort” per arrivare fino al centro della Sicilia (Prizzi, Castronovo di Sicilia, Cammarata e San Giovanni Gemini) per apprezzare e riscoprire la “bellezza che ci portiamo dentro” e quella del territorio in cui viviamo che è la nostra amata Sicilia che in quanto tale va rispettata ed apprezzata.

Il primo giorno si comincerà il percorso di consapevolezza andando a salutare la vera “padrona” della città che non deve essere la mafia ma Santa Rosalia. L’ascesa a Monte Pellegrino permetterà di ”cambiare prospettiva” e di avere una visione dall’alto della città per apprezzarne la sua bellezza ed arrivare a Mondello per un saluto al mare.

Il secondo giorno è dedicato alla memoria dei martiri della mafia, per non dimenticare quali sono i problemi che vanno sempre affrontati per migliorarci ad andare avanti. È previsto un trekking urbano che comincerà dal piano della Cattedrale di Palermo per terminare al Giardino Inglese.

Il terzo giorno vuole essere una sfida ad andare “Oltre” e superare i limiti dei nostri schemi e della nostra “zona di comfort”. Si uscirà fuori dalla città per osservarla ancora una volta da un altra prospettiva.

Il quarto ed il quinto giorno sono pensati per fare un viaggio al “centro di noi stessi” arrivando fino al cuore per sentirne le emozioni lontano dai rumori. Per tale motivo si camminerà al centro della Sicilia attraverso sentieri a contatto con la natura tra i “sali e scendi” (così come nella vita di tutti i giorni) facendo attenzione e ascoltando i nostri passi, il nostro respiro ed i nostri cuori per capire dove siamo e dove vogliamo andare.

Il sesto giorno vuole essere un momento di riflessione sui “segreti” che non ci siamo mai raccontati e per tale motivo scopriremo anche i “segreti di Palermo” e ci eserciteremo in un percorso di “Street Wisdom”.

Tutte le informazioni su www.sfidapercambiare.it/winter-walking-coaching-days-in-sicily/