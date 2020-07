Quattro i denunciati in tutto.

SANTA TERESA RIVA (MESSINA) – Tre persone sono state denunciate dai carabinieri a Santa Teresa Riva (Me) perché ritenuti responsabili di un atto vandalico compiuto la notte di Capodanno: avrebbero fatto esplodere alcuni petardi nei pressi della fotocellula del cancello d’ingresso di un parcheggio del municipio, danneggiandolo, e avrebbero inoltre, nello stesso modo, provocato danni a un contatore del gas metano e a alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti vicino alla piazza. I tre devono rispondere di danneggiamento in concorso all’arredo urbano comunale.

Per le indagini i militari si sono avvalsi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sul lungomare di Santa Teresa e nel parcheggio comunale. Diversi botti sono stati sequestrati dai carabinieri di Monforte Sangiorgio (Messina) nell’abitazione di un 19enne ritenuto l’autore di una deflagrazione di fuochi d’artificio durante i festeggiamenti di Capodanno che il 3 gennaio scorso danneggiarono alcuni infissi della scuola “Stefano Tuccio”. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto per danneggiamento e fabbricazione abusiva di materie esplodenti. In casa i militari gli hano trovato 38 cipollotti, 10 bombe carta, 7 petardi e circa 25 grammi di polvere da sparo ritenuti compatibili con i frammenti trovati vicino la scuola. (ANSA).