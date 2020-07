PALERMO – Un centinaio di lavoratori del gruppo Forté ha protestato davanti alla Presidenza della Regione, in piazza Indipendenza. I manifestanti chiedono l’intervento della Regione, sventolando le bandiere dell’Usi e mostrando cartelli. Il portone di Palazzo Orleans è stato presidiato dalla polizia.

“Siamo 500 famiglie che soffrono – dicono – Siamo stati derubati del nostro lavoro, la Regione vi ascolti è una emergenza sociale. Da sette mesi senza stipendi, dove sono i nostri soldi”. Una delegazione di otto lavoratori del gruppo Forte’ è stata ricevuta a Palazzo Orleans. Davanti alla Presidenza della Regione è in corso una manifestazione con i dipendenti che chiedono aiuto al governo: “Da sette mesi siamo senza stipendi – dicono i lavoratori – La nostra azienda è stata usato come un bancomat dal Calcio Catania e ci sono 500 famiglie in emergenza”. (ANSA)