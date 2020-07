In viale Regione Siciliana

PALERMO – Sit in di protesta questa mattina dei lavoratori della formazione professionale organizzato dal sindacato Sifus Confali davanti all’assessorato regionale alla Formazione in viale Regione Siciliana, a Palermo. Fischietti e tamburi per chiedere l’applicazione della legge regionale del 1993 che prevede la mobilità esterna anche negli enti regionali. Suona anche la Marsigliese.