PALERMO – Non era una comunità alloggio per anziani, ma un luogo di vessazioni e soprusi. Vittima un anziano ospite di 84 anni. In tre mesi di monitoraggio i poliziotti della sezione investigativa del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno registrato più di cento episodi di maltrattamenti.

Per cinque componenti di uno stesso nucleo familiare la Procura di Palermo ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari che venissero raggiunti dal divieto di dimora nei comuni di Palermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Monreale, Misilmeri, Villabate e Bagheria. Erano loro a gestire la comunità “Anni Azzurri”, in via Benedetto Marcello. Le indagini sono state coordinate dai magistrati del pool fasce deboli della Procura.

Tra gli indagati c’è anche una badante che lavorava in nero e che nel frattempo percepiva il reddito di cittadinanza. Non era l’unica irregolare e senza qualifica professionale come ha riscontrato un’ispezione dell’Asp.

Il povero anziano era beneficiario dei sussidi previsti dalla “legge 104” perché aveva gravi problemi di mobilità. Era “colpevole” di manifestare con dei gemiti per i dolori. Troppo disturbo per gli altri ospiti, proprietari e badanti. “Maledetto vecchio, maiale, pezzo di merda”, gli urlavano. Frasi rimaste impresse negli audio registrati dai poliziotti, così come le immagini.

“Costantemente ingiuriato ed offeso, minacciato, sottoposto a soprusi e vessazioni di ogni genere si legge in una nota – molto spesso veniva lasciato piangere e lamentarsi anche per ore piuttosto che essere accompagnato in bagno per adempiere a bisogni fisiologici; altre volte immobilizzato, imbavagliato e percosso”.

Adesso tutti gli anziani ospiti sono tornati a casa, Serve una nuova sistemazione.