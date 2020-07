Morto Francesco Averna

E’ morto a Milano Francesco Claudio Averna, ex presidente della Averna, l’azienda nissena del famoso amaro. Aveva 66 anni. “Esprimo il mio cordoglio per la morte di Francesco Claudio Averna, ex presidente della omonima società produttrice dell’Amaro Averna. Un prodotto siciliano che ha conquistato tutti i mercati del mondo”. E’ questo il ricordo del presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè. “Francesco Claudio Averna – ha aggiunto Miccichè – ha avuto la capacità, sfidando la perifericità della Sicilia e la mancanza di una diffusa cultura imprenditoriale, di fare dell'”Amaro Averna” un prodotto di successo, grazie ad un’antica ricetta segreta, donata al suo trisavolo da un frate cappuccino, Fra’ Girolamo”.