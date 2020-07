PALERMO – Un’estesa piantagione di canapa indiana composta da 1.830 piante, recintata con muri alti circa 3 metri ed irrigata con l’acqua di un limitrofo ruscello, del valore approssimativo sul mercato di oltre 13 milioni di euro è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza in contrada Santa Maria del Gesù a Trapani. I finanzieri hanno eseguito due provvedimenti cautelari di custodia in carcere e uno di obbligo di dimora nei confronti di tre persone residenti a Paceco (Tp), indagati per il reato di “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”.

(ANSA).