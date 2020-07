L'uomo è stato trasportato con codice rosso al Civico ed è in prognosi riservata.

PALERMO – Gravissimo incidente questa sera in via Giuseppe Bennici, all’angolo con viale dei Picciotti. Un automobilista ha travolto un uomo a bordo di un ciclomotore e si è poi dato alla fuga. Il ferito, un 48enne, è stato trovato dai sanitari del 118 sull’asfalto, in condizioni molto gravi.

E’ quindi stato necessario il trasporto con codice rosso all’ospedale Civico, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul posto anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro, che sarebbe avvenuto frontalmente. In corso anche le ricerche dell’automobilista che non si è fermato a soccorrere l’uomo ed è fuggito.