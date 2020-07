PALERMO – “Questa notizia, che arriva da Palermo, sconcerta e addolora profondamente. L’indignazione, però, non serve se non c’è l’impegno e la consapevolezza da parte di ciascuno di noi che bisogna rimettere al centro la persona umana con tutte le sue fragilità. Troppo spesso le solitudini sono il luogo in cui la dignità è violata. E invece la cura delle famiglie, giovani e anziani, deve essere responsabilità di una comunità tutta intera, che custodisce e cerca il bene di ciascuno”. Lo scrive su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, commentando la vicenda dei maltrattamenti aggravati commessi da cinque persone, ora indagate, nei confronti di un 84enne gravemente invalido ospite della comunità-alloggio ‘Anni Azzurri’ di Palermo.

(ANSA).