PALERMO – “Ovviamente in bocca al lupo al Partito democratico”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati ai giornalisti, a margine del via ai lavori a Palermo di ‘Futura’, la scuola di formazione politica organizzata dal senatore siciliano Davide Faraone, capogruppo al Senato, a proposito della decisione del segretario del partito Zingaretti di fare un congresso del Pd. “Noi – aggiunge – siamo impegnati su Italia Viva e avremo l’1 e 2 febbraio la prima assemblea nazionale, ci stiamo organizzando sui territori con i nostri coordinatori e ci piace anche l’idea che negli altri partiti stiano cominciando a ragionare di quello che noi abbiamo già fatto per primi, che abbiamo previsto nel nostro statuto e nella nostra organizzazione, cioè che per ogni ruolo di responsabilità ci siano un uomo e una donna, Ettore Rosato e Teresa Bellanova, che coordinano il partito, così come alla Camera e al Senato, io alla Camera e e Faraone al Senato,e i due vice Marattin e la senatrice Garavini”.

(ANSA).