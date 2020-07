CATANIA – “Gli approfondimenti della magistratura sono garanzia per tutti, anche per il presidente della regione e per il governo, ma il coinvolgimento è cosa diversa. L’assessore Alberto Pierobon gode della mia incondizionata fiducia politica. Arata non ha ottenuto alcunché da questo governo, nonostante i suoi propositi iniziali e questa è la migliore delle garanzie”. Così il governatore Nello Musumeci rispondendo a una domanda sulla notizia che l’assessore all’Energia, Alberto Pierobon, la prossima settimana sarà sentito, come persona informata sui fatti, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Palermo sul piano dei rifiuti regionale.

(ANSA).