GENOVA – Un giovane di San Cataldo è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Genova, mentre un altro ragazzo, anche lui proveniente dalla cittadina nissena, è rimasto ferito. I due amici, che viaggiavano sull’auto del genovese Guido Grassi, di 68 anni, morto anche lui nell’impatto, si erano trasferiti a Genova per lavorare come camerieri.

Il ragazzo morto è Bruno Lauria, aveva 23 anni, l’amico ferito è Giuseppe Lunetta, 20 anni: per lui solo contusioni e ustioni lievi. I due giovani avevano conosciuto Grassi sul posto di lavoro e quest’ultimo si era offerto di dare loro un passaggio per tornare a casa dopo la chiusura del locale. Lunetta è stato salvato da un giovane che ha assistito allo schianto: l’ha aiutato ad uscire dall’auto in fiamme. Il ferito è stato poi trasportato all’ospedale San Martino.

L’incidente, secondo quanto riferisce l’Ansa, è avvenuto in corso Europa, poco prima delle 3, nella direzione del centro città. I tre viaggiavano a bordo di una Giulia Alfa Romeo. Secondo la polizia locale l’auto ha urtato uno spartitraffico, nei pressi di una pensilina per le fermate dei bus, che ha fatto da trampolino al mezzo facendolo ribaltare e poi incendiare. L’urto potrebbe essere stato causato da eccesso di velocità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per permettere l’intervento corso Europa è rimasta chiusa al traffico per più di due ore.