LIPARI (MESSINA) – Da domani alle Eolie entrerà in linea il nuovo aliscafo ‘Carmen M’ della Liberty Lines. Collegherà Lipari, Salina e Vulcano con Milazzo. L’imbarcazione da parte della serie Admiral 250 ed è stata interamente progettata e costruita nel cantiere navale di Trapani della Liberty Lines. Dotato delle più moderne tecnologie sempre all’avanguardia per offrire alti livelli di sicurezza e comfort, l’aliscafo Admiral 250, dotato di bar, TV, impianto stereo ed aria condizionata, può ospitare fino a 215 passeggeri dislocati in tre diversi ponti e ha una velocità di 36 nodi.

