PALERMO – “Ancora oggi ricordiamo con immutata gratitudine Giuseppe Insalaco che, in quei terribili anni ottanta, ha fatto implodere tutte le contraddizioni di un sistema mafioso che opprimeva Palermo. La sua sia pur breve esperienza alla guida del Comune di Palermo fu un momento di grande rottura amministrativa. Un’esperienza che tanti anche nel suo partito vollero fermare e i cui comportamenti facilitarono l’azione criminale della mafia. A lui e a tutti coloro che hanno sacrificato la vita per una città migliore e non più governata dalla mafia va il ringraziamento di tutta la comunità palermitana”. Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando ricordando l’ex sindaco Giuseppe Insalaco, ucciso dalla mafia il 12 gennaio 1988