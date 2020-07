PALERMO – “Le esilaranti e ridicole contestazioni che da 5 giorni ci strillano contro politicanti e grotteschi personaggi dell’opinione pubblica di Trappeto e della provincia palermitana, hanno solamente l’utilità di dimostrare come tutti costoro, incapaci di impegnarsi in concreto sul territorio del paese, si trincerano dietro la farsa dell’accusa e della calunnia, adducendo motivazioni ideologiche e politiche, laddove esiste solo l’amore per i connazionali e per il territorio dello Stato”. Così Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, commenta le polemiche suscitate dalla distribuzione nel giorno di Befana di calze nere come il carbone ma piene di dolciumi per i bambini di Trappeto (Pa) da parte di un gruppo di militanti di Forza Nuova. Le calze avevano il logo di Forza nuova e il fiocco tricolore. L’iniziativa ha suscitato polemiche anche per la partecipazione del sindaco Salvo Cosentino e della sua vice Rosita Orlando. “Da due anni – spiega Fiore – il nostro movimento è attivo nel paese in continue opere di bonifica del territorio, nella raccolta di generi alimentari per i bisognosi, e nella ininterrotta assistenza a tutti coloro che sono in situazioni disagiate; tutto questo senza mai dare peso al colore politico di tutti quegli uomini e donne che hanno richiesto il nostro aiuto, in buona fede. Utilizziamo esplicitamente il simbolo del movimento, perché tutti devono sapere chi sta dalla parte del popolo e chi, diversamente, attraverso la desolante e maligna commedia dell’infamia, cela la propria inutilità”. (ANSA).