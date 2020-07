Corsa fra carri attrezzi

Ai due protagonisti sono stati decurtati 115 punti in totale

TORINO – La notte scorsa, le strade di Torino si sono trasformate in un’improbabile pista per due carri attrezzi. Poco prima della mezzanotte la polizia municipale ha avvistato i conducenti dei due mezzi mentre si sfidavano in velocità, procedendo a zig zag, ignorando i semafori rossi e sorpassando contromano tra le vie Torinesi. Lo scrive La Repubblica, aggiungendo che la trovata è costata cara: un totale di 115 punti sulla patente, ritirata a entrambi, e multe salatissime.

Gli agenti hanno interrotto la folle corsa fra i due carri attrezzi bloccandoli in piazza Rebaudengo, quindi hanno emesso le maxi sanzioni: per il primo conducente, che ha violato 16 norme del codice della strada, una multa di duemila euro, patente ritirata e 88 punti decurtati; al secondo conducente, che ha commesso cinque violazioni, sono toccati il ritiro della patente, una decurtazione di 27 punti e una multa da 700 euro.