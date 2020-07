Maria Grazia Brandara dice addio alla presidenza della società Industra acqua siracusana (Ias). Dopo le polemiche nate dal suo coinvolgimento nell’inchiesta che ruota attorno all’ex numero uno di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, ricordato anche dal presidente della commissione regionale Antimafia Claudio Fava, Brandara ha rassegnato le proprie dimissioni. Fava aveva presentato una interpellanza all’assessore all’Economia, gaetano Armao,e a quello all’Energia, Alberto Pierobon, sull’Ias ricordando il coinvolgimento della Brandara nella vicenda Montante e il suo rinvio a giudizio per inquinamento ambientale. Fava aveva sottolineato che nella sentenza che ha condannato in primo grado Montante si parla dell’ingerenza di Montante sull’Ias. “Tutto questo non ha indotto la Regione Siciliana, anche attraverso una moral suasion, di chiedere all’Ias o alla Brandara, un perno del sistema Montante, di fare un passo indietro – sono state le sue parole -. Assistiamo al silenzio con cui per un anno e otto mesi la Regione siciliana ha fatto finta di non vedere”. Dopo queste parole l’addio di Brandara.