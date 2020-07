Lite in fila per il pranzo

ROMA – Una domenica al centro commerciale si è trasformata in un’occasione per litigare, col ristorante dell’Ikea di Anagnina come teatro dello scontro. Nel primo pomeriggio di domenica scorsa sarebbero letteralmente volati i piatti tra due coppie che si trovavano in fila per il pranzo, come scrive Today. Ad avere la peggio è stata una bambina di 11 anni, rimasta ferita mentre anche lei attendeva in fila coi genitori.

La lite sarebbe nata da una discussione animata fra due coppie, una composta una 45enne di Marino e il marito romano di 47 anni, l’altra da un 64enne originario di Pescara e la moglie romana 72enne. Dopo alcuni, accesi scambi verbali, gli animi sarebbero stati placati dalla sicurezza; la discussione però sarebbe ripresa alle casse del ristorante, culminando col lancio di un piatto con cui la 45enne di Marino avrebbe tentato di colpire l’altra coppia.

Il piatto ha mancato il bersaglio e si è infranto a terra, e un coccio ha colpito la bimba di 11 anni alla caviglia. La piccola è stata medicata direttamente sul posto, mentre i carabinieri della tenenza di Ciampino identificavano gli autori della lite.