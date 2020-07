PALERMO – “Sono molto contento di tornare, amo questa terra e il calore con cui la gente mi accoglie. Sono sempre stato ricevuto a braccia aperte, con enormi sorrisi e tanti baci e abbracci. Un pubblico che difficilmente puoi dimenticare”. Così Nek – al secolo Filippo Neviani – si prepara ai due attesi concerti del tour “Il mio gioco preferito – European tour” che lo vedranno in Sicilia, questa settimana: giovedì 16 gennaio al Teatro Metropolitan di Catania (ore 21) e sabato 18 gennaio al Teatro Golden di Palermo (ore 21), con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Con lui sul palco ci saranno Emiliano Fantuzzi (chitarre e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Max Elli (chitarre), Silvia Ottanà (basso e synth). Più di due ore di concerto per circa 30 brani in scaletta, che spaziano dalle intramontabili hit come “Laura non c’è” e “Se io non avessi te” ai brani contenuti nell’ultimo album di inediti, “Il mio gioco preferito – parte prima”.

(ANSA).