A causa di un mezzo pesante in fiamme sull’A19 Palermo-Catania, lungo un tratto provvisoriamente allestito a doppio senso di marcia, il traffico all’altezza di Assoro (km 130), in provincia di Enna, è temporaneamente bloccato in direzione del capoluogo siciliano. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico, per consentire la rimozione del veicolo incendiato e per riaprire la carreggiata nel più breve tempo possibile.

(ANSA)