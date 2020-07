Già in passato gli arredi in centro erano stati presi di mira. La protesta.

PALERMO – “Stamattina ci siamo svegliati con un nuovo preoccupante episodio, quello delle fioriere divelte nella notte. Siamo davvero stanchi, il centro storico è fuori controllo”. Il coro di proteste dei residenti del centro storico aumenta, e dopo l’allarme lanciato in merito ai furti e ai danneggiamenti tra le vie Roma e Maqueda, scatta anche quello dei vandali. Oggi un cittadino ha segnalato, con tanto di fotografia, il caso tramite il gruppo su Fb “Mobilita Palermo”: nel mirino sono finite le fioriere in corso Vittorio Emanuele, nel cuore del “salotto” del capoluogo siciliano. Già in passato, alcuni vandali poi rintracciati dalla polizia grazie alle immagini delle telecamere nella zona, avevano preso di mira panchine e arredi collocati in via Maqueda. “il nostro timore – proseguono i residenti – è che episodi del genere possano ripetersi. Furti, danni, caso notturno, rapine. Cosa dobbiamo aspettarci ancora?”. Vogliamo più controlli, il centro non può essere terra di nessuno”.