L’ex parroco confessa

LIONE – “Succedeva tutti i fine settimana, durante i campi, potevano essere quattro o cinque bambini in una settimana”. A parlare davanti ai giudici del tribunale di Lione è Bernard Preynat, ex parroco di Sainte-Foy-les-Lyon sotto processo per atti di pedofilia commessi su giovani scout fra il 1971 e il 1991. La confessione è riportata da Ansa.it.

Preynat ha spiegato che i fatti confessati sarebbero stati compiuti durante l’intero ventennio preso in esame nel processo, e ha ribadito che allora non si rendeva conto della gravità delle sue azioni. “Non realizzavo il male che ho fatto ai bambini – avrebbe detto, stando ai tweet della giornalista di France 24 Alexandra Renard -. Anni dopo, i genitori mi hanno fatto comprendere il male che avevo fatto ai loro figli. Per me, erano dei gesti di tenerezza. Mi è servito del tempo per capire che era male”. L’ex parroco rischia dieci anni di carcere.