Movida selvaggia in centro città

I controlli della polizia municipale in via La Lumia e in via Bara all'Olivella

PALERMO – Movida selvaggia in centro a Palermo, scattano sanzioni per tre pub. A comunicarlo il comando della municipale che in una nota spiega che nella notte tra venerdì e sabato, ha controllato tre pub, di cui due in via la Lumia e uno in via Bara all’Olivella. In uno dei locali di via La Lumia, gli agenti del CAEP hanno accertato che era in corso un evento danzante con circa 75 persone che ballavano. L‘evento è stato immediatamente interrotto e il pubblico è stato fatto defluire verso l’esterno. L’attività era anche priva di impianto e dispositivi antincendio. Il gestore è stato denunciato per aver adibito il pub a discoteca senza la prescritta agibilità di pubblico spettacolo e licenza di Questura e senza la SCIA antincendio e il Certificato Prevenzione Incendi. Le apparecchiature musicali sono state sequestrate per diffusione musica all’esterno a porte aperte e oltre l’orario. Il locale era anche sprovvisto della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature elettroacustiche in uso.

Sempre in via La Lumia è stato accertato che si svolgeva in un altro pub l’attività di intrattenimento musicale con diffusione della musica all’esterno a porte aperte e oltre l’orario consentito. Interrotta l’attività abusiva, le apparecchiature musicali – non conformi alla relazione fonometrica – sono state sequestrate per cinque giorni. Il gestore è stato diffidato dal proseguire l’attività di intrattenimento musicale, fino al giorno del dissequestro delle apparecchiature musicali. L’ inosservanza comporterà la comunicazione all’autorità giudiziaria.

In via Bara all’Olivella il gestore del locale è stato denunciato per aver invaso circa 20 metri quadrati di suolo pubblico con arredi. Tale occupazione non è risultata conforme al Regolamento Dehors; inoltre il locale era sprovvisto della Dia sanitaria per l’esterno. Anche qui si svolgeva l’attività di intrattenimento musicale, subito interrotta dagli agenti che hanno sequestrato le apparecchiature musicali, non corrispondenti alla relazione fonometrica, per diffusione musica all’esterno a porte aperte e oltre l’orario. Il gestore è stato diffidato dal proseguire l’attività di intrattenimento musicale, fino al giorno del dissequestro delle apparecchiature musicali. L’ inosservanza comporterà la comunicazione all’autorità giudiziaria. Le sanzioni ammontano complessivamente a oltre 1650 euro.