Scontro fra treni

Implicati tre convogli della metropolitana. In corso le indagini per stabilire la causa

NAPOLI – Stamattina un incidente ferroviario ha coinvolto tre convogli della linea 1 della metropolitana di Napoli, provocando sedici feriti di cui quattro più gravi. L’impatto è avvenuto appena fuori dalla stazione di Piscinola, poco prima delle 8: Il Fatto Quotidiano scrive che un treno partito dal deposito si è scontrato sul binario 1 con un altro diretto in stazione; quindi è stato coinvolto un terzo treno, appena partito dal binario 2 con molti passeggeri a bordo.

I quattro feriti più gravi sono stati trasportati in ospedale: l’Asp 1 di Napoli riferisce che si tratta del macchinista del primo treno, “con trauma toracico e trauma cervicale (trasportato al Cardarelli)” e tre passeggeri. Gli altri dodici feriti sono stati assistiti sul posto dai sanitari.

Secondo una prima ricostruzione il treno partito dal deposito non avrebbe rispettato il segnale di stop, causando una reazione a catena. Inoltre potrebbero aver complicato il quadro gli interventi di manutenzione eseguiti la scorsa notte sui binari della linea 1, con l’ausilio di una motrice a gasolio che si innesta proprio alla stazione di Piscinola: ancora Il Fatto Quotidiano riporta che i liquidi rilasciati dalla motrice causerebbero problemi di frenata ai treni in funzione al mattino. Le indagini sull’incidente sono coordinate dalla Procura di Napoli, che stabilità se si è trattato di un errore umano o di un guasto nel sistema di circolazione dei convogli.

“Stasera speriamo di avere un quadro più chiaro – ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris – sia sulle cause che sull’impatto che l’incidente avrà sul servizio della metropolitana nei prossimi giorni. Siamo in attesa che a fine febbraio arrivi il primo dei treni nuovi. Ora dobbiamo aspettare di capire che cosa sia successo e accelerare al massimo il ripristino della linea della metropolitana, ma purtroppo non dipende solo da noi”.