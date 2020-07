PALERMO – Tragico incidente stradale nella notte nel Palermitano. Il bilancio è gravissimo, con un ragazzo deceduto e due donne ferite: l’impatto si è verificato in contrada Rebuttone, sulla strada provinciale 5 ad Altofonte, dove si sono scontrate due Fiat Seicento.

A non avere scampo Marco La Barbera, 31enne palermitano residente proprio ad Altofonte. Per lui le speranze si sono spente a distanza di poche ore dall’incidente: era stato trasportato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono poi precipitate.

Ferite, invece, due donne, una di 28 anni, l’altra di 52. Sono state ricoverate al Policlinico di Palermo. Sul luogo dello schianto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabineiri per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica. Le indagini sono condotte dai militari di Santa Cristina Gela.

Marco La Barbera era un giovane calciatore dell’Asd San Giorgio. Amava giocare a calcio, in tanti avevano condiviso con lui il campo. “Oggi purtroppo ci svegliamo con una tremenda notizia che ci deve fare riflettere su quanto importante sia la nostra vita – scrivono i compagni di squadra sui social -. A causa di un grave incidente stradale nella notte, Marco La Barbera ci ha lasciato. Un vero compagno di squadra, un ragazzo serio, educato, rispettoso, sempre con il sorriso che sapeva farsi volere bene. Siamo fortemente scossi da questa tragica notizia. Chiediamo una preghiera per Marco affinché la sua anima possa riposare in pace. Ciao grande amico, ti vogliamo bene”.