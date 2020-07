PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato a Palermo tre giovani, Pietro Sammarco, 20 anni, Salvatore Mazzanares e Vincenzo Di Cristina, entrambi di 19 anni, accusati di spaccio di stupefacenti. I primi due sono stati sorpresi nel mercato storico di Ballarò a Palermo mentre consegnavano dosi di crack ad alcuni acquirenti che sono stati segnalati alla prefettura. Addosso ai due giovani sono stati trovati 600 euro. Di Cristina invece è stato bloccato in viale Strasburgo. Il giovane dentro un’auto parcheggiata aspettava gli acquirenti. Gli agenti hanno sequestrato una dose di cocaina e una di marijuana e 700 euro in contanti. Il giovane non ha la patente per cui è stato anche denunciato. (ANSA).