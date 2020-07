PALERMO – Un Tir di traverso sulla bretella di Resuttano che bypassa l’autostrada Palermo-Catania ha mandato in tilt il traffico nel Nisseno. Lo comunica l’Anas in una nota in cui spiega che “a causa della presenza di un mezzo pesante intraversato lungo la sp19, per i mezzi pesanti diretti da Palermo a Catania lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Tremonzelli, dove è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità. Il percorso alternativo per i mezzi pesanti eccedenti le 3,5 tonnellate in direzione Palermo-Catania, in base all’Ordinanza Anas n.247 del 27/12/19, prevede l’uscita allo svincolo di Tremonzelli e, dopo avere percorso le strade statali 120 e 117, il rientro in autostrada allo svincolo di Mulinello”.

Una deviazione che si è resa necessaria poco prima del Natale scorso a causa di problemi strutturali al viadotto Cannatello. “Si ricorda – continua l’Anas – che tale percorso alternativo è quello che si consiglia di percorrere a prescindere dalle condizioni di traffico e meteorologiche, in sostituzione di quello con uscita a Resuttano che prevede la percorrenza delle strade provinciali sp19 e sp112. Lungo tali strade provinciali Anas, pur non avendo diretta competenza, su richiesta delle amministrazioni locali ha provveduto ad avviare interventi urgenti di messa in sicurezza del piano viabile, attualmente in corso di esecuzione”.