PALERMO – Fare una carta di identità elettronica a Palermo, da quest’anno, sarà più facile. Anche le postazioni decentrate del Comune, infatti, potranno rilasciare il nuovo documento, formato “bancomat”, che promette di semplificare la vita dei cittadini e di migliorare il rapporto con la Pubblica amministrazione.

Dal suo lancio, nel novembre scorso, a dicembre, la carta di identità elettronica poteva essere richiesta solo presso l’Anagrafe di viale Lazio, ma da gennaio l’amministrazione Orlando ha esteso il servizio a tutti i quartieri e, nella maggior parte dei casi, senza la necessità di fissare prima un appuntamento. “Finalmente possiamo dire di essere del tutto e pienamente a regime, dando ai cittadini uno strumento che è la porta di accesso virtuale a un intero ecosistema di servizi – commenta il sindaco Leoluca Orlando – In più, grazie alla possibilità di richiesta svincolata dall’obbligo di appuntamento, il rilascio della carta d’identità elettronica risulta essere semplificato. Resta un po’ di amarezza per un costo di rilascio deciso dal ministero forse troppo elevato, che non può non suscitare delle perplessità”.

In effetti richiedere la nuova carta costerà 22,2 euro e, in caso di furto o smarrimento, addirittura 27,35 euro, di cui la maggior parte incassate da Roma. Ma al netto dei costi il documento consentirà di ottenere l’identità digitale Spid, di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione, di memorizzare i dati del titolare e di godere di maggiore sicurezza, oltre ad avere il codice fiscale a barre stampato sul retro.

Ma in quali uffici sarà possibile richiedere la nuova carta? In alcuni si potrà andare con o senza appuntamento, a scelta dell’utente: a Borgo Nuovo (via Pozzillo), a Brancaccio (via San Ciro), alla Noce (via Bevignani), al Cep (via Paladini), in via Tricomi e a Villa Tasca (viale Regione siciliana), oltre che in viale Lazio. In altri si potrà andare solo senza appuntamento: alla Stazione, in via delle Capinere, in via Libertà, in via Fileti (Montepellegrino), in via Padre Spoto, in via Duse (Pallavicino), a Partanna Mondello, a Sferracavallo-Tommaso Natale e a Uditore (via Adua). Ricevono solo su appuntamento invece piazza Marina, via Monte San Calogero (Resuttana) e Boccadifalco (via Micca).

Il cittadino dovrà portare con sé un documento in corso di validità (in caso contrario, servono due testimoni), il codice fiscale o la tessera sanitaria, la fototessera in formato cartaceo (a meno che non si desideri caricarla on line e in questo caso dovrà essere una Jpg di massimo 500 kb e almeno 400 dpi), la ricevuta di pagamento, la denuncia in caso di smarrimento o furto oppure la vecchia carta d’identità, in caso di rinnovo. Anche i minorenni potranno averla, ma dovranno essere presenti e superati i 12 anni dovranno firmare e depositare le impronte digitali. La carta non viene consegnata all’atto della richiesta, ma sarà recapitata entro sei giorni lavorativi presso la propria residenza dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La ricevuta rilasciata è equiparata al documento di riconoscimento su tutto il territorio nazionale.