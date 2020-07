PALERMO – Sulla vendita degli immobili al Fondo pensioni la Regione procede spedita per i suoi piani. L’assessore all’Economia Gaetano Armao ha infatti nominato la commissione trilaterale che dovrà valutare gli immobili così da stabilire il reale valore della quota di partecipazione della Regione siciliana al Fiprs, il fondo immobiliare che gestisce gli edifici, un tempo di proprietà di Palazzo d’Orleans e ora in affitto alla Regione stessa.

In rappresentanza dell’assessore all’Economia, al tavolo siederà il capo di gabinetto dell’assessorato Alessandra Russo. Il dipartimento alle Finanze e al Credito sarà rappresentato da Gaetano Chiaro mentre il rappresentante del fondo Pensioni sarà Giovanni Di Leo. I tre sono chiamati a giudicare il valore della partecipazione inizialmente stimata in 22,7 milioni di euro. Questa cifra, sarà erogata dal Fondo pensioni a titolo di acconto mentre alla commissione spetterà valutare il reale valore della compartecipazione al Fiprs della Regione. L’operazione di vendita così potrebbe costare molto di più della cifra fin ora circolata.

La vendita del 35 per cento del Fiprs è stata prevista nella finanziaria 2017 dal governo Crocetta. A fine 2019 il governo Musumeci ha dato il via libera alla procedura per l’attuazione della norma dopo avere acquisito il nulla osta del Fondo pensioni al momento guidato da un commissario straordinario: Fulvio Bellomo, il dirigente generale del dipartimento regionale alle Infrastrutture. Nei giorni scorsi l’assessore all’Economia ha nominato la commissione di valutazione della partecipazione al fondo immobiliare, spingendo avanti la pratica che porterà liquidità nelle casse di Palazzo d’Orleans.

