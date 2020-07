MESSINA – In carcere, nella maxi operazione che ha portato all’arresto di 94 tra boss, gregari ed estintori dei clan tortoriciani, imprenditori e professionisti, c’è anche il sindaco di Tortorici Emanuele Sardo Galati, 39 anni. E’ accusato di concorso esterno in associazione mafiosa: da responsabile di uno dei Centri Commerciali Agricoli coinvolti nell’inchiesta avrebbe consentito ai clan la commissione di una serie di truffe all’Ue. Gli operatori dei CCA indagati avallavano la regolarità delle domande di pagamento dei contributi europei facendo risultare finti trasferimenti dei terreni per cui chiedere le sovvenzioni europee dai proprietari ai beneficiari delle domande. I terreni risultavano intestati a prestanomi dei boss. (ANSA).

Aggiornamento: La prefettura di Messina ha sospeso dalla carica il sindaco di Tortorici (Me) Emanuele Galato Sardo. Il politico è stato posto ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Nebrodi” contro i clan mafiosi messinesi. (ANSA).