MESSINA – Ecco i nominativi degli arrestati durante la maxi operazione eseguita dalla Procura di Messina:



Custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri:



Pasqualino Agostino Ninone (Messina), Calogero Barbagiovanni (Catania), Carmelo Barbagiovanni (Messina), Gino Bontempo (Tortorici), Giuseppe Bontempo (Tortorici), Salvatore Bontempo (Biancavilla, Ct), Sebastiano Bontempo nato nel 1968 (Tortorici, ME), Sebastiano Bontempo nato a Tortorici 1972, Sebastiano Bontempo Scavo (Tortorici), Salvatore Calà Lesina (Tortorici, ME), Gino Calcò, Labruzzo, nato a Tortorici, Andrea Caputo, nato a Sant’Agata di Militello, Domenico Coci nato a Sant’Agata di Militello, Giuseppe Condipodero Marchetta (ME), Samuele Conti Mica(ME), Sebastiano Conti Mica (ME), Ivan Conti Taguali (ME), Giuseppe Costanzo Zammataro (Tortorici), Giuseppe Costanzo Zammataro (CT, 1982), Costanzo Zammataro Giuseppe (CT, 1985), Salvatore Costanzo Zammataro(Tortorici ME), Salvatore Costanzo Zammataro (CT), Santo Destro Mignino (ME), Sebastiano Destro Mignino (ME), Vincenzo Galati Giordano (ME); Vincenzo Galati Giordano detto Lupin (Tortorici), Alfred Hila (Albania), Antonino Marino Agostino (ME), Rosario Marino (ME), Giuseppe Marino Gammazza (ME), Francesco Protopapa (ME); Giuseppe Scinardo Tenghi (Germania), Mirko Talamo (CT), Valerio Labia Giuseppe (ME).



Arresti domiciliari



Alessio Bontempo (ME), Lucrezia Bontempo (ME), Giovanni Bontempo (CT), Giuseppe Bontempo (ME), Sebastiana Calà Campana (ME), Vincenzo Ceraulo (CT), consigliere comunale, Jessica Coci (ME), Claudia Costanzo Zammataro (ME), Loretta Costanzo Zammataro (ME), Valentina Costanzo Zammataro (ME), Romina Costanzo Zammataro (ME), Daniele Galati Pricchia (ME); Alessandra Sciuto (CT).



Tutti gli indagati

AGOSTINO NINONE Pasqualino, nato a Naso (ME)

AMARU’ Giuseppe Davide, nato il 4.09.1987 ad Adrano (CT) e residente a Regalbuto (EN)

ANZALONE Rosario, nato a Caltanissetta il 25.06.1994;

ARCODIA Laura, nata a Bronte (CT) il 18.04.1990;

ARMELI Sebastiano, nato a Tortorici (ME) il 5.07.1967;

ARMELI Giuseppe, nato il 17.03.1983 a Sant’Agata di Militello (ME),





ARMELI MOCCIA Gaetana, nata a Tortorici il 04.12.1930 ed ivi residente

ARMELI MOCCIA Giuseppe, nato il 22.07.1984 a Sant’Agata di Militello (ME)

ARMELI MOCCIA Rita, nata il 18.05.1976 a Sant’Agata di Militello (ME)

ARMELI MOCCIA Salvatore, nato il 17.07.1982 a Tortorici (ME)

ARMELI MOCCIA Santa Giuseppa, nata il 19.03.1961 a Tortorici (ME)

BARBAGIOVANNI Calogero, nato a Catania il 21.04.1993;

BARBAGIOVANNI Carmelo, nato a Tortorici (ME il 21.01.1971;

BARBERI Mark Ermes, nato il 04.10.1992 a Nicosia (EN) e

BELFIORE Giovanna, nata il 07.09.1962 a Catania

BELMONTE Valentina, nata a Noto (SR) il 18.06.1985;

BONTEMPO Alessandro, nato ad Adrano (CT) il 5.06.1970;

BONTEMPO Alessio, nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 19.10.1988;

BONTEMPO Gino, nato a Tortorici (ME) il 10.06.1958;

BONTEMPO Giovanni, nato ad Adrano (CT) l’1.04.1984;

BONTEMPO Giuseppe, nato a Tortorici (ME) il 30.03.1964;

BONTEMPO Giuseppe, nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 29.11.1991;

BONTEMPO Lucrezia, nata a Patti (ME) il 29.09.1986;

BONTEMPO Salvatore, nato a Biancavilla (CT) il 10.05.1978;

BONTEMPO Sebastiano, nato a Tortorici (ME) l’1.06.1969, detto uappu;

BONTEMPO Sebastiano, nato a Tortorici (ME) il 15.01.1972, detto biondinu;

BONTEMPO SCAVO Emilia, nata il 07.05.1952 a Tortorici (ME)

BONTEMPO SCAVO Sebastiano, nato a Tortorici (ME) il 14.07.1971;

BRUGALETTA Davide, nato il 08.11.1975 a Caltagirone (CT)

CALA’ CAMPANA Sebastiana, nata a Tortorici (ME) il 24.05.1955;

CALA’ LESINA Merilin Antonina, nata il 23.04.1991 a Messina e

CALA’ LESINA Salvatore, nato a Tortorici (ME) il 12.03.1972, detto moccia;

CALABRESE Maria Chiara, nata Mistretta (ME) il 27.04.1993;

CALCO’ Filadelfio, nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 22.06.1974;

CALI’ Antonino, nato a Leonforte (EN) il 22.02.1995;

CALIO’ Angela, nata a Messina il 15.10.1978;

CAMPISI Daniele, nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 23.09.1991;

CAPUTO Andrea, nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 19.07.1968;

CAPUTO Antonio, nato il 09.05.1967 a Catania

CARCACI Davide, nato il 19.01.1980 a Caltagirone (CT)

CARCIONE Arturo, nato il 06.06.1954 a Tortorici (ME)

CARCIONE Giuseppe, nato il 15.07.1984 a Messina

CARTIA Alfio, nato Castiglione di Sicilia (CT) il 6.07.1965;

CERAULO Vincenzo, nato a Randazzo (CT) il 14.09.1967;

CIRNIGLIARO Franca Rita, nata a Militello in Val di Catania il 10.11.1968;

COCI Jessica, nata a Sant’Agata di Militello (ME) il 7.10.1991;

COCI Domenico, nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 26.02.1990;

COCI Carolina, nata il 05.01.1984 a Sant’Agata di Militello (ME), residente a Tortorici (ME),

COCI Rosaria, nata il 02.04.1956 a Tortorici (ME)

COCI Sebastiano, nato il 07.04.1961 a Tortorici (ME)

COCI Signorino, nato il 28.03.1991 a Sant’Agata di Militello (ME), residente a Tortorici (ME),

COCI Vincenzo, nato a Tortorici (ME) il 01.03.1973,

COCUZZA Angelo, nato il 02.04.1975 a Nicosia (EN) e residente a Gagliano Castelferrato (EN)

CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe, nato a Piraino (ME) il 30.01.1958;

CONTI PASQUARELLO Carmelo, nato a Patti (ME) il 01.03.1985 e residente a Tortorici (ME)

CONTI PASQUARELLO Giusi, nata il 03.09.1983 a Patti (ME) e residente a Tortorici (ME),

CONTI MICA Samuele, nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 3.09.1987;

CONTI MICA Sebastiano, nato a Tortorici (ME) il 27.03.1970, detto belloccio;

CONTI TAGUALI Ivan, nato a Messina l’11.11.1981;

CONTI TAGUALI Maria Rosita, nata il 20.04.1977 a Bronte (CT) e residente a Caltagirone (CT)

COSTANTINI Massimo, nato il 18.02.1957 a Sondrio e residente a Messina

COSTANZO ZAMMATARO Antonina, nata a Tortorici (ME) il 03.04.1965;

COSTANZO ZAMMATARO Claudia, nata a S.Agata di Militello il 30.07.1988;

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, nato a Tortorici (ME) l’8.01.1950;

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, nato a Biancavilla (CT) il 26.03.1982, detto carretta o carretteri;

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, nato a Biancavilla (CT) il 19.12.1985, detto rummuluni;

COSTANZO ZAMMATARO Loretta, nata a Tortorici (ME) il 2.07.1975;

COSTANZO ZAMMATARO Romina, nata a Tortorici (ME) il 21.10.1980;

COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, nato a Tortorici (ME) il 9.11.1982, detto sanfratellano;

COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, nato a Biancavilla il 3.05.1985;

COSTANZO ZAMMATARO Valentina, nata a Tortorici (ME) il 10.03.1985;

CRASCI’ Barbara, nata il 17.03.1983 a Tortorici (ME)

CRASCI’ Katia, nata il 16.03.1979 a Tortorici (ME)

CRASCI’ Lucio Attilio Rosario, nato il 11.11.1958 a Tortorici (ME)

CRASCI’ Salvatore Antonino, nato il 16.08.1953 a Tortorici (ME)

CRASCI’ Sebastiano, nato il 28.10.1980 a Tortorici (ME)

CRASCI’ Simone, nato il 08.12.1992 a Sant’Agata di Militello (ME)

CRAXI’ Sebastiano, nato il 20.05.1976 a Sant’Agata di Militello (ME)

CRIMI Sara Maria, nata a Tortorici (ME) il 23.07.1962;

CUSUMANO Concetta, nata a Grammichele (CT) l’11.06.1958;

DELL’ALBANI Salvatore, nato il 03.03.1990 a Caltagirone (CT)

DESTRO MIGNINO Santo, nato a Sant’Agata di Militello (ME)

DESTRO MIGNINO Sebastiano, nato a Tortorici (ME) il 25.01.1960;

DI BELLA Pietro, nato a Nicosia (EN) il 4.02.1983;

DI MARCO Marinella, nata il 10.09.1975 a San Teodoro (ME)

DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano, nato il 9.10.1976 a Catania

DI STEFANO Maurizio, nato a Caltagirone (CT) il 16.09.1991;

DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano, nato il 23.03.1992 ad Acquedolci (ME)

DUINA Maria Nives, nata il 03.02.1964 a Brescia

EMANUELE Giuseppe, nato il 29.01.1986 a Sant’Agata Militello (ME)

FARANDA Antonino, nato il 24.05.1941 a Tortorici (ME)

FARANDA Antonino, nato il 29.07.1997 a Sant’Agata di Militello (ME)

FARANDA Antonino Mattia, nato il 13.10.1998 a Sant’Agata di Militello (ME)

FARANDA Aurelio Salvatore, nato il 05.01.1972 a Sant’Agata di Militello (ME) e residente a Caltagirone (CT)

FARANDA Davide, nato il 23.10.1983 a Sant’Agata di Militello (ME) e residente a Tortorici (ME)

FARANDA Emanuele Antonino, nato il 22.06.1979 a Sant’Agata Militello (ME) e residente a Tortorici (ME)

FARANDA Gaetano, nato il 10.11.1970 a Sant’Agata di Militello (ME) e residente a Tortorici (ME)

FARANDA Gianluca, nato il 30.05.1981 a Tortorici (ME) ed ivi residente

FARANDA Massimo Giuseppe, nato il 30.06.1973 a Sant’Agata di Militello (ME) e residente a Tortorici (ME)

FARANDA Rosa Maria, nata il 31.10.1994 a Sant’Agata di Militello (ME)

FARANDA Settimo Ivan, nato il 10.05.1985 a Sant’Agata di Militello (ME) e residente a Tortorici (ME)

FAVAZZI Carmelina, nata a Sant’Agata di Militello (ME) il 26.07.1989 e residente a Tortorici (Me)

FAVAZZO Andrea, nato il 10.02.1995 a Messina e residente a Tortorici (ME)

FELICE Maria, nata a Grammichele (CT) il 6.05.1976;

FERRACCU’ Biagio, nato a Mistretta (ME) il 16.03.1991;

FERRERA Fabio, nato il 03.10.1985 a Caltagirone (CT)

FERRERA Giuseppe, nato il 20.09.1983 a Caltagirone (CT)

FLORIDIA Innocenzo, nato il 10.10.1979 a Caltagirone (CT)

FOTI Dario Fausto, nato il 22.04.1986 a Sant’Agata di Militello (ME) e residente a Vizzini (CT)

FOTI Valentina, nata a Sant’Agata di Militello (ME) il 17.11.1994;

GALATI GIORDANO Vincenzo, nato a Tortorici (ME) il 14.07.1958;

GALATI GIORDANO Vincenzo, nato a Tortorici (ME) il 18.05.1969, detto lupin;

GALATI MASSARO Santo, nato a Biancavilla (CT) il 22.07.1981;

GALATI PRICCHIA Daniele, nato a Messina il 22.01.1991;

GALATI RANDO Livia, nata a Tortorici (ME) il 5.10.1975;

GALATI SARDO Emanuele, nato il 28.01.1980 a Messina (ME)

GALLO Andrea, nato il 17.04.1985 a Sant’Agata di Militello (ME)

GAMIDDO Vito, nato il 26.03.1966 a Regalbuto (EN)

GERACI Davide, nato a Biancavilla (CT) il 15.09.1995 e residente a Regalbuto (EN)

GIALLANZA Salvatore, nato il 06.06.1982 a Caltagirone(CT)

GIUDICE Grazia, nata il 25.04.1961 a Lentini (SR)

GLIOZZO Giuseppina, nata il 21.07.1981 a Catania

HILA Alfred, nato a Shkoder (Albania) il 2.07.1983;

IUCULANO Sebastiano, nato il 29.06.1984 a Paternò (CT)

LINARES Roberta, nata il 06.12.1984 ad Augusta (SR)

LIUZZO SCORPO Giuseppe Giovanni, nato il 24.06.1978 a Sant’Agata di Militello (ME)

LOMBARDO Giacomo, nato il 25.06.1970 a Sant’Agata di Militello (ME)

LOMBARDO FACCIALE Pietro, nato il 04.07.1955 a Cesarò (ME) e residente a Tortorici (ME)

LOMBARDO PONTILLO Antonino, nato il 18.11.1955 a Tortorici (ME)

LONGO Michele, nato a Catania il 7.12.1982;

LUPICA SPAGNOLO Francesca, nata il 20.04.1964 a Tortorici (ME)

LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, nata il 02.07.1952 a Tortorici (ME)

MANCUSO CATARINELLA Jessica, nata a Mistretta (ME) il 20.08.1991;

MANCUSO Cristoforo Fabio, nato il 22.10.1963 a Cuneo e residente ad Acicastello (CT)

MANTINEO Alessandro, nato il 16.04.1990 a Bronte (CT) e residente a Scordia (CT)

MARCHESE Giorgio, nato il 25.01.1995 a Catania ed ivi residente

MARCINNO’ Loredana, nata a Caltagirone (CT) il 25.08.1972;

MARINO Agostino Antonino, nato a Tortorici (ME) l’1.09.1962;

MARINO Rosario, nato a Messina il 7.05.1992;

MARINO GAMMAZZA Giuseppe, nato a Tortorici (ME) il 27.04.1971;

MARZULLO Graziella, nata a Catania il 21.03.1992;

MERENDA Marco, nato a Mistretta (ME) il 25.05.1990;

MESSINA Antonietta, nata a il 30.05.1990 Caltagirone (CT)

MESSINA Carmelo, nato il 07.06.1995 a Caltagirone (CT)

MESSINA Luigi, nato il 23.11.1991 a Caltagirone (CT)

MESSINA Paolo, nato il 23.07.1970 a Caltagirone (CT),

MICELI Antonio, nato il 28.06.1988 a Lentini (SR),

MILITELLO Alessandro Giuseppe, nato a Troina (EN) il 2.01.1973;

MIRICI CAPPA Giuseppa, nata a Tortorici (ME) il 15.11.1950

MONTAUDO Salvatore, nato il 03.05.1973 a Caltagirone (CT)

MONTEMAGNO Giacomo, nato il 08.11.1988 a Caltagirone (CT)

MONTEMAGNO Emanuela, nata a Caltagirone (CT) il 05.12.1981

MUSARRA PIZZO Valeria, nata a Lentini (SR) il 22.04.1996;

NATOLI Giuseppe, nato il 22.01.1966 a Milano e residente a Tusa (ME)

NICOLAE Gheorghe Stefan, nato il 29.06.1990 in Romania (EE) e residente a Marcaria (MN)

NICOLAE Iosif Marian, nato il 05.12.1987 in Romania (EE) e residente a Caltagirone (CT)

NICOLOSI Giuseppe, nato a Catania il 4.10.1987;

PARISI Enza Tindara, nata Mistretta (ME) il 3.07.1986;

PATERNITI Jlenia Monica, nata il 02.11.1992 a Sant’Agata di Militello e residente a Tortorici (ME)

PATERNITI BARBINO Antonino Angelo, nato il 10.12.1952 a Tortorici (ME) ed ivi residente

PECORARO Antonino, nato il 04.04.1946 a Palermo e residente a Canicattì (AG)

PENNINO Alessandro, nato il 02.12.1986 a Niscemi (CL) e residente a Caltagirone (CT)

PENNINO Dario, nato il 01.05.1995 a Niscemi (CL) e residente a Caltagirone (CT)

PENNINO Filippo, nato il 24.10.1983 a Comiso (RG) e residente a Caltagirone (CT)

PIRRIATORE Massimo, nato il 18.05.1976 a Bronte (CT) e residente a Maniace (CT);

PRINCIPATO VAVO Giuseppe, nato in Germania il 7.12.1970;

PRUITI Elena, nata il 10.06.1980 a Sant’Agata di Militello (ME)

PROTOPAPA Francesco, nato a sant’Agata di Militello (ME) il 2.04.1990;

RAGONESI Fabio, nato a Taormina (ME) il 18.01.1983;

RAU Enrico Salvatore, nato a Taormina (ME) il 14.07.1987;

REALE Angelamaria, nata a Messina il 29.08.1974;

RIZZO Giacomo, nato il 16.09.1984 a Nicosia (EN)

RIZZO SCACCIA Danilo, nato il 09.12.1982 a Bronte (CT)

ROTONDO Cristian, nato il 17.04.1989 a Caltagirone(CT)

RUSSO Antonino, nato a Campofelice di Roccella (PA) il 28.04.1969;

SCINARDO Giuseppina, nata a Capizzi (ME) il 2.10.1971;

SCINARDO TENGHI Elisabetta, nata ad Enna il 18.01.1977;

SCINARDO TENGHI Giuseppe, nato a Gross-Umstadt (Germania) 28.09.1984;

SCIUTO Alessandra, nata a Catania il 3.12.1967;

SPASARO Angelica Giusy, nata il 9.06.1996 a Sant’Agata di Militello (ME)

SPASARO Giuseppe Natale, nato il 18.03.1955 a Galati Mamertino (ME)

SPATARO Davide, nato il 20.01.1989 a Caltagirone (CT)

STRANGIO Antonia, nata il 25.10.1974 a Locri (RC)

TALAMO Mirko, nato a Catania il 21.12.1987;

TERRANOVA Salvatore, nato il 19.11.1993 a Catania e residente a Nicolosi (CT)

TIZZA Salvatore, nato il 07.07.1962 a Caltagirone (CT)

TROVATO Vito, nato il 21.09.1991 a Biancavilla (CT)

VALERIO LABIA Giuseppe, nato il 08.11.1985 a Patti (ME) e residente a Tortorici (ME)

VECCHIO Giovanni, nato il 29.10.1958 a Catania (CT) e residente a San Giovanni La Punta (CT)

VILLEGGIANTE Giuseppe, nato il 31.01.1968 a Caltagirone (CT)

VINCI Fabio, nato a Messina il 30.12.1982;

VISCONTE Antonina, nata il 08.03.1946 a Santa Teresa di Riva (ME) e residente a Pedara (CT)

ZINGALES Carmelino, nato il 13.03.1974 a Sant’Agata di Militello (ME)